Zinedine Zidane: 'Ne ayrılığı?'

Teknik direktörlük kariyerinde Real Madrid ile 3 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan, ancak Manchester City'ye karşı elenerek ilk kez kaybetme duygusunu yaşayan Zinedine Zidane, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.Zinedine Zidane basın toplantısında "Manchester City, bize göre daha iyiydi. Varane'ın yaptığı hatayı konuşmaya gerek yok. Oyuncularımız sezon boyunca %95 gibi muhteşem bir performans sergilediler. Oyuncularımın hepsiyle gurur duyuyorum." açıklamasını yaptı.Zinedine Zidane ayrıca "Olağanüstü bir şey olmadığı sürece Real Madrid'in başında devam edeceğim. Geleceğim hakkında sorulara gerek yok. Hepimiz dinleneceğiz ve yeni sezon için tekrar çalışmalara başlayacağız."