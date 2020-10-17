Zinedine Zidane: "Mazeretimiz olamaz"

Zinedine Zidane, Real Madrid'in sürpriz bir şekilde Cadiz'e kaybettiği maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Zinedine Zidane: 'Mazeretimiz olamaz'
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17 Ekim 2020 23:00
Real Madrid, sürpriz bir şekilde ligin yeni ekibi Cadiz'e kaybederek herkesi şaşırttı.

Zinedine Zidane maç sonu yaptığı açıklamalarda; "Rakibimiz daha ritimliydi ve bizden daha istekliydiler. Bir mazeretimiz yok. Kötü oynadık ve Cadiz'i tevrik etmeliyiz." dedi.

"MAÇA KÖTÜ BAŞLADIK"

Zidane açıklamalarının devamında; "Beni endişelendiren maçın başlangıç bölümünde olanlar. Şans yaratmaya çalışmak bize pahalıya mal oldu. Bu da kötü başlangıç yüzünden yaşandı." dedi.

Bu yenilgiyle birlikte Real Madrid'in La Liga'daki 15 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.



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