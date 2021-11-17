Zinedine Zidane, Manchester United'ın teklifini reddetti!

Real Madrid'in eski teknik direktörü Zinedine Zidane için Manchester United iddiası gündeme gelmişti.
Bild'in haberine göre; Fransız teknik direktör, Manchester United yetkililerinden görüşme daveti aldı ancak göreve hazır hissetmediğini söyleyerek daveti reddetti.
Öte yandan haberde Zidane'ın sezon sonuna kadar takım çalıştırmak istemediği yazıldı.
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 2 İspanya La Liga şampiyonluğu ve 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu elde etmişti.
Bild'in haberine göre; Fransız teknik direktör, Manchester United yetkililerinden görüşme daveti aldı ancak göreve hazır hissetmediğini söyleyerek daveti reddetti.
Öte yandan haberde Zidane'ın sezon sonuna kadar takım çalıştırmak istemediği yazıldı.
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 2 İspanya La Liga şampiyonluğu ve 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu elde etmişti.