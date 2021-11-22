Zinedine Zidane, Manchester United'ı reddetti!

Manchester United'ın Solskjaer'in ayrılığı sonrasında teknik direktörlük görevi için Zidane'a yaptığı teklife ret yanıtı geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Zinedine Zidane, Manchester United'ı reddetti!
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22 Kasım 2021 15:38
Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran Manchester United, teknik direktörlük görevi için Zinedine Zidane'ı düşünüyordu.

İspanyol basınının haberine göre; United, Zidane'a yaptığı teklife ret yanıtı aldı.

Haberde Zidane'ın United'ı reddetme sebebi olarak ise İngilizce dilinin yetersiz olması ve eşinin İngiltere'ye taşınmak istememesi gösterildi.

Öte yandan Zidane'ın gelecekte PSG ya da Fransa Milli Takımı'nı çalıştırmak istediği yazıldı.

Manchester United'ın ise teknik direktör bulmak için acele etmeyeceği ve adayları iyi değerlendireceği aktarıldı.

Manchester United'da Solskjaer'in ayrılığı sonrasında takımın başına geçici olarak Michael Carrick geçmişti.


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