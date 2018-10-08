'Zinedine Zidane, İngiltere'de çalışmaz'

yerini alacağı konuşulaniçin menajerinden flaş bir açıklama geldi.Fransa basınına açıklamalarda bulunan Alain Migliaccio, "Zidane'ın İngiltere'de çalışacağını düşünmüyorum. Onun oyun tarzı, İngiltere'ye uymuyor" ifadelerini kullandı.Juventus için açık kapı bırakan Migliaccio, "Zidane'ın Juventus ile bir geçmişi var. Orada görev alması mümkün olabilir." şeklinde konuştu.Geçtiğimiz günlerde Zidane'ın eski takım arkadaşı Christophe Dugarry ise "Zidane, Manchester United'ı çalıştırmayacak" açıklamasını yapmıştı.