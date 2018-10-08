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"Zinedine Zidane, İngiltere'de çalışmaz"

Zinedine Zidane'ın menajeri Alain Migliaccio, Fransız teknik adamın İngiltere'de bir takım çalıştırmayacağını iddia etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
'Zinedine Zidane, İngiltere'de çalışmaz'
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08 Ekim 2018 04:02
Manchester United'da Jose Mourinho'nun yerini alacağı konuşulan Zinedine Zidane için menajerinden flaş bir açıklama geldi.

"İNGİLTERE'YE UYMUYOR"

Fransa basınına açıklamalarda bulunan Alain Migliaccio, "Zidane'ın İngiltere'de çalışacağını düşünmüyorum. Onun oyun tarzı, İngiltere'ye uymuyor" ifadelerini kullandı.

"JUVENTUS OLABİLİR"

Juventus için açık kapı bırakan Migliaccio, "Zidane'ın Juventus ile bir geçmişi var. Orada görev alması mümkün olabilir." şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Zidane'ın eski takım arkadaşı Christophe Dugarry ise "Zidane, Manchester United'ı çalıştırmayacak" açıklamasını yapmıştı.



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