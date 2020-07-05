Zinedine Zidane: 'Hakemlerle kazandığımızı söylemekten bıkmayacaklar'

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Athletic Bilbao'yu deplasmanda 1-0 yendikleri maçtan sonra kendilerine sürekli penaltı verildiği ve hakem hatalarının kendi lehlerine sonuçlandığı yorumlarına yanıt verdi.



Fransız teknik adam, "Hakemler sayesinde kazandığımızı söylemelerinden bıktım. Bu herhalde hiç değişmeyecek. Bu oyuncular saygıyı hak ediyor, kimse bizi hedefimizden vazgeçiremez." ifadelerini kullandı.



Üst üste 24. penaltısını atan Ramos için de konuşan Zidane, "Sergio Ramos bir uzman. İdmanda daha fazla kalıyor ve çalışıyor. Bu da bizim için bir artı" dedi.



Real Madrid, Bilbao maçını 1-0 kazanarak Barcelona'nın maç fazlasıyla 7 puan önünde liderliğini sürdürdü.



