Zinedine Zidane: 'Hak etmedik, çok acı verici'

Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, Espanyol'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Zinedine Zidane'nın açıklamaları;
"Maça çok iyi başladık. Önemli fırsatlar yakaladık ancak gol atamadık. İkinci yarıda ise istediklerimizi yapamadık"
FUTBOL ANLAŞILMAZ OLUYOR
"Bazen futbol anlaşılmaz oluyor. Kötü anları kabul etmek zorundasınız. Espanyol'a kaybetmeyi hiç hak etmedik. Bu sonuç çok acı verici. Espanyol çok az fırsat yakalamıştı"
NEYMAR YORUMU
"Neymar'ın sakatlığının ne aşamada olduğunu bilmek için beklemek zorundayız. Ameliyat olup olmayacağını göreceğiz"
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İşte Zinedine Zidane'nın açıklamaları;
"Maça çok iyi başladık. Önemli fırsatlar yakaladık ancak gol atamadık. İkinci yarıda ise istediklerimizi yapamadık"
FUTBOL ANLAŞILMAZ OLUYOR
"Bazen futbol anlaşılmaz oluyor. Kötü anları kabul etmek zorundasınız. Espanyol'a kaybetmeyi hiç hak etmedik. Bu sonuç çok acı verici. Espanyol çok az fırsat yakalamıştı"
NEYMAR YORUMU
"Neymar'ın sakatlığının ne aşamada olduğunu bilmek için beklemek zorundayız. Ameliyat olup olmayacağını göreceğiz"
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