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Zinedine Zidane: "Hak etmedik, çok acı verici"

La Liga'da Espanyol'a 1-0 mağlup olan Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane, bu sonucu hak etmediklerini vurguladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Zinedine Zidane: 'Hak etmedik, çok acı verici'
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28 Şubat 2018 02:19
Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, Espanyol'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Zinedine Zidane'nın açıklamaları;

"Maça çok iyi başladık. Önemli fırsatlar yakaladık ancak gol atamadık. İkinci yarıda ise istediklerimizi yapamadık"

FUTBOL ANLAŞILMAZ OLUYOR

"Bazen futbol anlaşılmaz oluyor. Kötü anları kabul etmek zorundasınız. Espanyol'a kaybetmeyi hiç hak etmedik. Bu sonuç çok acı verici. Espanyol çok az fırsat yakalamıştı"

NEYMAR YORUMU

"Neymar'ın sakatlığının ne aşamada olduğunu bilmek için beklemek zorundayız. Ameliyat olup olmayacağını göreceğiz"

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