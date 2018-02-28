Zinedine Zidane: 'Hak etmedik, çok acı verici'

teknik direktörü1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu."Maça çok iyi başladık. Önemli fırsatlar yakaladık ancak gol atamadık. İkinci yarıda ise istediklerimizi yapamadık""Bazen futbol anlaşılmaz oluyor. Kötü anları kabul etmek zorundasınız. Espanyol'a kaybetmeyi hiç hak etmedik. Bu sonuç çok acı verici. Espanyol çok az fırsat yakalamıştı""Neymar'ın sakatlığının ne aşamada olduğunu bilmek için beklemek zorundayız. Ameliyat olup olmayacağını göreceğiz"