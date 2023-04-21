Zinedine Zidane geri dönebilir!

Real Madrid'den 2021 yılında ayrılmasının ardından bir kulüp çalıştırmayan Zinedine Zidane, sahalara geri dönmek istiyor.



ÖNCELİĞİ JUVENTUS



Fransız basınından RMC Sport'ta yer alan habere göre, 50 yaşındaki teknik adam, kendisiyle ilgilenen kulüpler arasında önceliği Juventus'a verdi.



REAL MADRID VE PSG'Yİ DÜŞÜNMÜYOR



Zidane'nin, Florentino Perez ile arasındaki soğuk ilişki nedeniyle Real Madrid'i geri dönüşü düşünmediği aktarıldı.



Fransız futbol adamının ayrıca kendisine ilgi gösteren Paris Saint-Germain için de olumsuz bir düşünce içerisinde olduğu belirtildi. Genç teknik direktörün, PSG'de hareket alanının özgür olmayacağını düşündüğü, bu nedenle Fransız temsilcisini planları arasına dahil etmediği kaydedildi.



Juventus'un, mali sorunlar ve Prisma soruşturması altında olduğu hatırlatıldı. Ancak Zidane için bu durumun bir sorun teşkil etmeyeceği kaydedildi.



EN BÜYÜK ENGEL ALLEGRI



Zidane'nin Juventus'un başına geçmesine en büyük engel olarak ise kulübün mevcut teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin devam eden sözleşmesi gösterildi. İtalyan ekibinin, Allegri'nin sözleşmesini feshedip, Zidane ile anlaşmasının ekonomik olarak zor olabileceği vurgulandı. Ancak Agnelli ailesine liderlik eden John Elkann'ın, gerçekten Zidane istemesi durumunda imza için belirleyici bir rol oynayabileceği öne sürüldü.



FUTBOLCULUĞUNDA FORMASINI GİYDİ



Zidane, futbolculuk döneminde 1996-2001 yılları arasında Juventus'un formasını giymişti.



Real Madrid'den 2021'de ayrılan Zinedine Zidane, o günden beri takım çalıştırmıyor. Başarılı teknik direktör, Madrid deviyle 2 LaLiga şampiyonluğu, 3 de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.





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