Zinedine Zidane geri dönebilir!

Zinedine Zidane, futbolculuğu döneminde formasını giydiği Juventus'a bu kez teknik direktör olarak geri dönebilir. Gelecek sezon yedek kulübesine geri dönmek isteyen Fransız teknik adam önceliği Juventus'a verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Zinedine Zidane geri dönebilir!
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21 Nisan 2023 17:45
Real Madrid'den 2021 yılında ayrılmasının ardından bir kulüp çalıştırmayan Zinedine Zidane, sahalara geri dönmek istiyor.

ÖNCELİĞİ JUVENTUS

Fransız basınından RMC Sport'ta yer alan habere göre, 50 yaşındaki teknik adam, kendisiyle ilgilenen kulüpler arasında önceliği Juventus'a verdi.

REAL MADRID VE PSG'Yİ DÜŞÜNMÜYOR

Zidane'nin, Florentino Perez ile arasındaki soğuk ilişki nedeniyle Real Madrid'i geri dönüşü düşünmediği aktarıldı.

Fransız futbol adamının ayrıca kendisine ilgi gösteren Paris Saint-Germain için de olumsuz bir düşünce içerisinde olduğu belirtildi. Genç teknik direktörün, PSG'de hareket alanının özgür olmayacağını düşündüğü, bu nedenle Fransız temsilcisini planları arasına dahil etmediği kaydedildi.

Juventus'un, mali sorunlar ve Prisma soruşturması altında olduğu hatırlatıldı. Ancak Zidane için bu durumun bir sorun teşkil etmeyeceği kaydedildi.

EN BÜYÜK ENGEL ALLEGRI

Zidane'nin Juventus'un başına geçmesine en büyük engel olarak ise kulübün mevcut teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin devam eden sözleşmesi gösterildi. İtalyan ekibinin, Allegri'nin sözleşmesini feshedip, Zidane ile anlaşmasının ekonomik olarak zor olabileceği vurgulandı. Ancak Agnelli ailesine liderlik eden John Elkann'ın, gerçekten Zidane istemesi durumunda imza için belirleyici bir rol oynayabileceği öne sürüldü.

FUTBOLCULUĞUNDA FORMASINI GİYDİ

Zidane, futbolculuk döneminde 1996-2001 yılları arasında Juventus'un formasını giymişti.

Real Madrid'den 2021'de ayrılan Zinedine Zidane, o günden beri takım çalıştırmıyor. Başarılı teknik direktör, Madrid deviyle 2 LaLiga şampiyonluğu, 3 de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.

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