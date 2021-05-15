Zinedine Zidane ayrılacak mı? İşte açıklaması

Real Madrid, İspanya Ligi'nin bitimine iki hafta kala pazar günü Athletic Bilbao deplasmanında konuk olacak. Lider Atletico Madrid'in 2 puan gerisinde olan Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



İspanyol basınında zaman zaman yeni sezonda takımın başında olmayacağı iddia edilen Zinedine Zidane, bu soruya yanıt verdi.



Zinedine Zidane "Bazen gülmüyor olabilirim ama Real Madrid'de mutluyum. Ancak geleceği bilemem. Şimdi önümüzdeki iki maça odaklandık, sonrasını göreceğiz. Kalmanız gereken zamanlar ve herkesin iyiliği için gitmeniz gereken zamanlar vardır." diyerek geleceğiyle ilgili açık kapı bıraktı.



