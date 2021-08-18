Zinedine Ferhat'a Türkiye'den talip var

Fransa'nın Nimes takımında top koşturan Cezayirli 10 numarası Zinedina Ferhat'a bir Türk kulübünün teklif yaptığı belirtildi.



Fransız basınına yansıyan haberlere göre Fransa 2. Ligi'nde Nimes forması giyen Zinedine Ferhat'ın taliplisinin çok olduğunu ve birinin ise Türkiye'den olduğu belirtildi. Hangi kulübün Ferhat'a talip olduğu açıklanmazken Cezayirli oyuncunun transfer döneminin sonuna kadar kesinlikle transfer olacağı belirtildi.



Zinedine Ferhat'a talip olan takımlar arasında bir Türk kulübünün yanı sıra Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg ve MLS'ten bir kulübün de olduğu ifade ediliyor.



Geçen sezon Nimes formasıyla Ligue 1'de 6 gol 9 asist üreten Zinedine Ferhat takımının küme düşmesine engel olamamış ancak spektaküler çalımları ve etkili futboluyla dikkatleri üzerine çekmişti.



Sağ kanat ve orta sahada oynayan 28 yaşındaki Zinedine Ferhat, Cezayir Milli Takımı'nda da 10 kez forma giydi.



