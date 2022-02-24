Zinchenko'dan Putin'e: 'En acılı şekilde öl!'

Zinchenko, ülkesi ile Rusya arasında gerilim nedeniyle "Ülkem, Ukraynalılara ait ve kimse onu asla sahiplenemeyecek." ifadesini de kullanmıştı.

Euro 2020'de Ukrayna'nın kaptanlığını yapan futbolcu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

25 yaşındaki futbolcu, paylaşımında, "Ülkem Ukraynalılara ait ve kimse onu asla sahiplenemeyecek. Onu vermeyeceğiz. Fikrimi ortaya koymaktan kendimi alamam. Dünya ülkemdeki durumdan endişeli. Doğduğum, büyüdüğüm ve uluslararası spor arenasında renklerini savunduğum ülke. Yüceltmeye ve geliştirmeye çalıştığımız ülke. Sınırları bozulmadan kalması gereken bir ülke." değerlendirmesinde bulumuştu.

Zinchenko, Ukrayna milli takımında 48 kez forma giydi ve 8 gol attı.

Manchester City'nin Ukraynalı sol bek oyuncusu Oleksandr Zinchenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çok sert bir tepki gösterdi.Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme kararı almasının ardından Instagram'dan bir paylaşım yapan 25 yaşındaki futbolcu, "Umarım en acılı şekilde ölürsün, yaratık!" ifadelerini kullandı.Zinchenko, bu paylaşımını kısa süre sonra kaldırdı.