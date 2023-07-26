Zimbru Teknik Direktörü Popescu: "Ne yapalım, sahaya mı çıkmayalım?"

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçındaki rakibi Zimbru'nun teknik direktörü Lilian Popescu maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Zimbru Teknik Direktörü Popescu: 'Ne yapalım, sahaya mı çıkmayalım?'
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26 Temmuz 2023 20:45
Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Zimbru'nun teknik direktörü Lilian Popescu maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kendileri için müthiş bir tecrübe olacağını söyleyen Popescu, "Paha biçilemez bir maç olacak. Uluslararası tecrübesi olan 1 oyuncum var. Genç oyunculardan kurulu bir takımız. Bu nedenle paha biçilemez bir tecrübe olacak. 2 sene önce Sivas ile oynamıştık. Tanıdık bir ortam. Tribünde sıcak bir taraftar grubu var, onu biliyoruz. Bu tip atmosferlerde oynamak her futbolcu için heyecan vericidir. Bizim için açıkçası yeni bir takım, üzerinde çalışmadığımız bir takım. Onlar için çıkış maçı olacaktır." dedi.

Fenerbahçe'nin kalitesinin farkında olduklarını söyleyen Lilian Popescu, "Fenerbahçe'nin kalitesinin farkındayız, yapabileceğimiz  bir şey yok ama ne yapalım yani, sahaya mı çıkmayalım. Bizden 200 kat daha fazla bütçeleri var. Bir şekilde çıkıp oynayacağız. Ayrı bir savunma falan çalışmadık. Takımıma güveniyorum. Mücadele edeceğiz. Yeterli olduklarını gösterecek oyuncularım. Bu tip yıldızlara karşı oynamak zaten Szymanski, Dzeko, Tadic... Oldukça saygı duyulası oyuncular. Onların bireysel yeteneklerini takım ruhuyla sıfırlamaya çalışacağız." sözlerini sarf etti.
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