Zilhicce ayı ne zaman başlıyor 2020? Zilhicce ayı dua, oruç tutulur mu?

Bir çok müslüman zilhicce ayını merak ediyor. Bu ay hac ayı anlamına gelir ve Kurban Bayramı'nın habercisidir. Zilhice ayında çeşitli ibadetler yapılır ve kurban bayramına kadar olan sürede oruç da tutulabilir. Bu konuyla ilgili detaylara ulaşarak sizler için bir araya getirdik. Peki zilhicce ayı ne zaman başlıyor, zilhicce ayı 2020, zilhicce ayı ibadetleri konusunda haberimizi okuyabilirsiniz.

14 Temmuz 2020 03:14
Zilhicce ayı ne zaman başlıyor 2020? Zilhicce ayı dua, oruç tutulur mu?
Zilhicce ayı müslümanlar için büyük önem taşıyan aylardan birisidir. Kurban bayramının habercisi olan Zilhicce ayının 10. gününe kadar olan günler on mübarek gece olarak tanımlanır. Hacca gitmek için de gelen ay zilhicce ayıdır ve hacca gidemeyenlerin oruç tutması büyük fazilet olarak adlandırılır.
Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak tavsiye edilmiştir. Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günüdür. Peygamberimizin zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet edildiği için zilhiccenin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır. Fakat sıkıntıya ve halsizliğe sebep olacağı gerekçesiyle, hacda olanların 9. günü (arefe günü) oruç tutması mekruh görülmüştür.

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR

Zilhicce ayı miladi takvime göre 22 Temmuz 2020'de başlıyor ve 19 Ağustos 2020 tarihine kadar sürüyor.

ZİLHİCCE AYI NEDİR, FAZİLETLERİ NELERDİR?

Sözlükte "hac ayı" anlamındaki zilhicce (zülhicce, zülhacce) kameri yılın zilkadeden sonra gelen son ayıdır. İslam'dan önce Arab-ı baide (Ad ve Semud) döneminde "mesil" ve "müsbil", Arab-ı aribe devrinde ise "ne'as" ve "bürek" şeklinde adlandırılıyordu.

Zilhicce isminin hicri takvimde yer alan diğer ay adlarıyla birlikte Arab-ı müsta'ribe döneminde kullanılmaya başlandığı kaydedilir.
Cahiliye devrinde Araplar haram ayların ilki olan zilkade ile zilhicce ayında ticari açıdan büyük önem taşıyan panayırlar (1-8 Zilhicce) ve özellikle Zülmecaz panayırını düzenler, bunların sona ermesiyle birlikte bu ayda hac ziyareti başlardı.

Zilhicce ıslam'dan sonra da hac ibadetinin yerine getirildiği ay olmuştur. Bu ayın sekiz-on üçüncü günleri arasında ifa edilen
hac menasikinin mahiyeti, mekanı, vakti gibi hususlar dikkate alınarak adı geçen günler farklı şekillerde adlandırılmıştır. Hac menasikinin ifasına başlandığı zilhiccenin sekizinci günü "terviye", dokuzuncu günü "arefe" ismiyle anılır. Kurban bayramı zilhiccenin onuncu günü başlar ve dört gün devam eder.



ZİLHİCCE AYI DUALARI

"Sübhane zi'l-'izzeti ve'l-ceberut. Süb-hane zi'l-ka'ideti ve'l-melekut. Sübhane'l-hayyü'llezi la-yemut. La-ilahe illa hüve yuhyi ve yumit ve hüve hayyun la-yemutu. Sübhana'llahi rabbi'l-'ibadi ve'l-biladi ve'l-hamdü li'llahi kesiran tayyiben mübaraken 'ala külli halin. Allahu ekber kebiran. Rabbena celle celaluhu ve kudrete bi-külli mekanin."

Zilhicce duasının Türkçe Anlamı:

"Ey her şeye gücü yeten izzet sahibi Rabbim! Seni tüm noksanlıklardan tenzih ederim.

Tüm mülkün sahibi, ölmeyen ve ezel ve ebed olmak üzere diri olan Rabbim! Seni tesbih ederim. Dirilten ve öldüren kendisinden başka ilah olmayan O'dur. O ölmez, hayy olan O'dur.

Beldelerin ve kulların Rabbi olan Allah'ı tesbih ederim. Her durumda çok ve mübarek övgüler Allah'adır. Allah büyüktür. Celal sahibi olan Sensin Rabbim. Her mekanda güç ve kuvvet sahibisin." dese ve sonra da dilediği gibi dua eylese Beytullah'ı haccetmiş, Resulullah (s.a.v.)'i ziyaret etmiş ve Allah (c.c.) yolunda cihad etmiş gibi ecir ve sevab kazanır. Allahü Te'ala o kimseye, o kimsenin dilediği şeyi verir.

Diğer Haberler

Zilhicce ayı için dua, zilhicce ayı oruç ve kurban bayramı Gündem

Zilhicce ayı için dua, zilhicce ayı oruç ve kurban bayramı
Zilhicce ayı ne zaman başlıyor 2020? Zilhicce ayı dua, oruç tutulur mu? Gündem

Zilhicce ayı ne zaman başlıyor 2020? Zilhicce ayı dua, oruç tutulur mu?
Cuma tebrik mesajları, hayırlı cumalar mesajı (14 Temmuz Salı) Genel Haber

Cuma tebrik mesajları, hayırlı cumalar mesajı (14 Temmuz Salı)
Instagram hatası, instagram bozuldu mu? Instagram çöktü mü? (14 Temmuz Salı) Genel Haber

Instagram hatası, instagram bozuldu mu? Instagram çöktü mü? (14 Temmuz Salı)
2020 Ziraat Bankası saat kaçta açılır? Ziraat Bankası açılış (14 Temmuz Salı) Genel Haber

2020 Ziraat Bankası saat kaçta açılır? Ziraat Bankası açılış (14 Temmuz Salı)
Sağlık ocağı açılış saati, sağlık ocağı kaçta açılır? (14 Temmuz Salı) Genel Haber

Sağlık ocağı açılış saati, sağlık ocağı kaçta açılır? (14 Temmuz Salı)
İndirimli oyunlar, Steam yaz indirimi, fiyatı düşen oyunlar (14 Temmuz Salı) Genel Haber

İndirimli oyunlar, Steam yaz indirimi, fiyatı düşen oyunlar (14 Temmuz Salı)
Bankalar saat kaçta açılıyor Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İşbank, Yapı Kredi) (14 Temmuz Salı) Genel Haber

Bankalar saat kaçta açılıyor Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İşbank, Yapı Kredi) (14 Temmuz Salı)
Ziraat Bankası Destek Kredisi Sorgulama, Ziraat 6 ay ödemesiz kredi başvuru (14 Temmuz Salı) Genel Haber

Ziraat Bankası Destek Kredisi Sorgulama, Ziraat 6 ay ödemesiz kredi başvuru (14 Temmuz Salı)
Daha fazla göster
1

Kamerun, Afrika Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapmayacak
2

İtalya'da kulüpler ligin seyircili tamamlanmasını istiyor
3

Sağlık Bakanı açıkladı! Günün Kovid-19 verileri

4

Russell Westbrook, koronavirüse yakalandı
5

Sağlık Bakanı'ndan Hatayspor taraftarına "örnek kutlama" önerisi
6

Sağlık Bakanı açıkladı! Günün Kovid-19 verileri

7

Sağlık Bakanı açıkladı! Günün Kovid-19 verileri

8

Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç vaka var?
9

Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç vaka var?
10

Senegal'de sezon şampiyonlar belirlenmeden sona erdi
yukarı ok