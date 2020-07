Zilhicce ayı için dua, zilhicce ayı oruç ve kurban bayramı

Peygamberimizin zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet edildiği için zilhiccenin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır. Fakat sıkıntıya ve halsizliğe sebep olacağı gerekçesiyle, hacda olanların 9. günü (arefe günü) oruç tutması mekruh görülmüştür.Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak tavsiye edilmiştir. Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günüdür.Zilhicce ayı müslümanlar için büyük önem taşıyan aylardan birisidir. Kurban bayramının habercisi olan Zilhicce ayının 10. gününe kadar olan günler on mübarek gece olarak tanımlanır. Hacca gitmek için de gelen ay zilhicce ayıdır ve hacca gidemeyenlerin oruç tutması büyük fazilet olarak adlandırılır.Zilhicce ayı miladi takvime göre 22 Temmuz 2020'de başlıyor ve 19 Ağustos 2020 tarihine kadar sürüyor.Sözlükte "hac ayı" anlamındaki zilhicce (zülhicce, zülhacce) kameri yılın zilkadeden sonra gelen son ayıdır. İslam'dan önce Arab-ı baide (Ad ve Semud) döneminde "mesil" ve "müsbil", Arab-ı aribe devrinde ise "ne'as" ve "bürek" şeklinde adlandırılıyordu.Zilhicce isminin hicri takvimde yer alan diğer ay adlarıyla birlikte Arab-ı müsta'ribe döneminde kullanılmaya başlandığı kaydedilir.Cahiliye devrinde Araplar haram ayların ilki olan zilkade ile zilhicce ayında ticari açıdan büyük önem taşıyan panayırlar (1-8 Zilhicce) ve özellikle Zülmecaz panayırını düzenler, bunların sona ermesiyle birlikte bu ayda hac ziyareti başlardı.Zilhicce ıslam'dan sonra da hac ibadetinin yerine getirildiği ay olmuştur. Bu ayın sekiz-on üçüncü günleri arasında ifa edilenhac menasikinin mahiyeti, mekanı, vakti gibi hususlar dikkate alınarak adı geçen günler farklı şekillerde adlandırılmıştır. Hac menasikinin ifasına başlandığı zilhiccenin sekizinci günü "terviye", dokuzuncu günü "arefe" ismiyle anılır. Kurban bayramı zilhiccenin onuncu günü başlar ve dört gün devam eder."Sübhane zi'l-'izzeti ve'l-ceberut. Süb-hane zi'l-ka'ideti ve'l-melekut. Sübhane'l-hayyü'llezi la-yemut. La-ilahe illa hüve yuhyi ve yumit ve hüve hayyun la-yemutu. Sübhana'llahi rabbi'l-'ibadi ve'l-biladi ve'l-hamdü li'llahi kesiran tayyiben mübaraken 'ala külli halin. Allahu ekber kebiran. Rabbena celle celaluhu ve kudrete bi-külli mekanin."Zilhicce duasının Türkçe Anlamı:"Ey her şeye gücü yeten izzet sahibi Rabbim! Seni tüm noksanlıklardan tenzih ederim.Tüm mülkün sahibi, ölmeyen ve ezel ve ebed olmak üzere diri olan Rabbim! Seni tesbih ederim. Dirilten ve öldüren kendisinden başka ilah olmayan O'dur. O ölmez, hayy olan O'dur.Beldelerin ve kulların Rabbi olan Allah'ı tesbih ederim. Her durumda çok ve mübarek övgüler Allah'adır. Allah büyüktür. Celal sahibi olan Sensin Rabbim. Her mekanda güç ve kuvvet sahibisin." dese ve sonra da dilediği gibi dua eylese Beytullah'ı haccetmiş, Resulullah (s.a.v.)'i ziyaret etmiş ve Allah (c.c.) yolunda cihad etmiş gibi ecir ve sevab kazanır. Allahü Te'ala o kimseye, o kimsenin dilediği şeyi verir.