Zihin açan dua, Zihin açıklığı veren dualar, LGS zihin açıklığı duası
Zihin açan dua sınav öncesi dönemlerde veya hatırlamamız gereken önemli konularda ya da çalışma hayatında başarılı olunabilmesi için edilen dualara denir. Zihin açan dua yapılan aramalarda LGS sınavı öncesi en çok arananların başında geldi. Gerek veliler, gerekse de öğrenciler zihin açan dua konusunda bir çok farklı paylaşımlara ilgi gösterdi ve zihin açan dua hangisi diyerek bilgi almaya çalıştı. İşte detaylarıyla zihin açan dua bilgileri...
Zihin açan dua sınavda başarılı olmak için okunan duaların tamamı için geçerlidir. Bu sayede sınava girmeden önce öğrenciler kalemleriyle sınav kağıdını doldurmadan önce zihin açan dualar okursa LGS sınavında özellikle onun soruları daha kolay yapabileceğine inanılır. Bu anlamda din alimlerinin zihin çaıklığı vermesi için veya Allah'tan kuvvet istemek için okunacak dualar mevcuttur. Sizler için benzer duaları ve LGS sınavında öğrenciler ve veliler için işe yarayabilecek duaları sıralamak istedik.
Zihin açıklığı konusunda bir çok dua zihni açan dualardan kabul edilebilir. Bu konu hakkında öne çıkan bir kaç dua mevcuttur. Bunları sizler için sayfalarımıza taşıdık. İşte zihin açıklığı duaları... ZİHİN AÇAN DUA: