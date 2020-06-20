Zihin açan dua, Zihin açıklığı veren dualar, LGS zihin açıklığı duası

İbrahim Saraçoğlu zihin açan kür sayesinde sınava girecek öğrenciler için önemli bilgileri bu videoda verdi:

Zihin açan dua sınavda başarılı olmak için okunan duaların tamamı için geçerlidir. Bu sayede sınava girmeden önce öğrenciler kalemleriyle sınav kağıdını doldurmadan önce zihin açan dualar okursa LGS sınavında özellikle onun soruları daha kolay yapabileceğine inanılır. Bu anlamda din alimlerinin zihin çaıklığı vermesi için veya Allah'tan kuvvet istemek için okunacak dualar mevcuttur. Sizler için benzer duaları ve LGS sınavında öğrenciler ve veliler için işe yarayabilecek duaları sıralamak istedik.Zihin açıklığı konusunda bir çok dua zihni açan dualardan kabul edilebilir. Bu konu hakkında öne çıkan bir kaç dua mevcuttur. Bunları sizler için sayfalarımıza taşıdık. İşte zihin açıklığı duaları..."Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün(1). İyyake na'büdü ve iyyakenesta'in.(2) İnna fetahna leke fethan mubina.Ünlü islamcı Nihat Hatipoğlu televizyon programında zihin açıklığı, hafıza kuvvetlenmesi için böyle konuşmuştu:Nihat Hatipoğlu kendi adını taşıyan programında LGS sınavı gibi zihin açıklığı istenen dönemlerde okunabilecek duaları bu videoda anlattı:Zihin açan dua gibi zihin açan kür veya zihin açan yiyecekler de çok önemlidir.Zihin açıklığı konusunda gerek sınavlardan önce, gerekse de LGS zihin açıklığı konusunda fayda sağlayabilecek besinleri açıklamıştı. Videoda izleyebilirsiniz zihin açan yiyecekler: