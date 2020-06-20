Zihin açan dua, Zihin açıklığı veren dualar, LGS zihin açıklığı duası

Zihin açan dua sınav öncesi dönemlerde veya hatırlamamız gereken önemli konularda ya da çalışma hayatında başarılı olunabilmesi için edilen dualara denir. Zihin açan dua yapılan aramalarda LGS sınavı öncesi en çok arananların başında geldi. Gerek veliler, gerekse de öğrenciler zihin açan dua konusunda bir çok farklı paylaşımlara ilgi gösterdi ve zihin açan dua hangisi diyerek bilgi almaya çalıştı. İşte detaylarıyla zihin açan dua bilgileri...

20 Haziran 2020 07:21
Zihin açan dua, Zihin açıklığı veren dualar, LGS zihin açıklığı duası
Zihin açan dua sınavda başarılı olmak için okunan duaların tamamı için geçerlidir. Bu sayede sınava girmeden önce öğrenciler kalemleriyle sınav kağıdını doldurmadan önce zihin açan dualar okursa LGS sınavında özellikle onun soruları daha kolay yapabileceğine inanılır. Bu anlamda din alimlerinin zihin çaıklığı vermesi için veya Allah'tan kuvvet istemek için okunacak dualar mevcuttur. Sizler için benzer duaları ve LGS sınavında öğrenciler ve veliler için işe yarayabilecek duaları sıralamak istedik.

Zihin açıklığı konusunda bir çok dua zihni açan dualardan kabul edilebilir. Bu konu hakkında öne çıkan bir kaç dua mevcuttur. Bunları sizler için sayfalarımıza taşıdık. İşte zihin açıklığı duaları...
ZİHİN AÇAN DUA:
"Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün(1). İyyake na'büdü ve iyyakenesta'in.(2) İnna fetahna leke fethan mubina.

ZİHİN AÇAN DUA, ZİHNİ AÇAN DUALAR NİHAT HATİPOĞLU

Ünlü islamcı Nihat Hatipoğlu televizyon programında zihin açıklığı, hafıza kuvvetlenmesi için böyle konuşmuştu:



NİHAT HATİPOĞLU ALLAH'TAN GÜÇ KUVVET İSTEME DUASI

Nihat Hatipoğlu kendi adını taşıyan programında LGS sınavı gibi zihin açıklığı istenen dönemlerde okunabilecek duaları bu videoda anlattı:



ZİHİN AÇAN KÜR, ZİHİN AÇAN YİYECEKLER

Zihin açan dua gibi zihin açan kür veya zihin açan yiyecekler de çok önemlidir. İbrahim Saraçoğlu zihin açan kür sayesinde sınava girecek öğrenciler için önemli bilgileri bu videoda verdi:



CANAN KARATAY'DAN ZİHİN AÇIKLIĞI İÇİN YİYECEKLER

Zihin açıklığı konusunda gerek sınavlardan önce, gerekse de LGS zihin açıklığı konusunda fayda sağlayabilecek besinleri açıklamıştı. Videoda izleyebilirsiniz zihin açan yiyecekler:

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