Zidane'nin garip istatistiği; 202 maç 178 farklı ilk 11!

Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, takımının ilk 11'ini sıkça değiştiriyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Zidane'nin garip istatistiği; 202 maç 178 farklı ilk 11!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Haziran 2020 22:45
Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, takımının sahaya çıkan ilk 11'lerini sıkça değiştirmesiyle şaşırtıyor.

Real Madrid'le ilk ve 2. döneminde toplam 4 yıl süre alan Fransız teknik adam, bu maçlarda takımının ilk 11'lerinde 48 farklı isim kullandı.

EN GÜVENDİĞİ İLK 11

Fransız teknik adamın Real Madrid'de en güvendiği 11'i şu şekildeydi: Keylor Navas, Dani Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema.

Yine de Zidane'nin en çok tercih ettiği bu ilk 11 sadece 7 kez bir arada oynadı.

15 MAÇTIR FARKLI KADRO

48 yaşındaki teknik direktör, takımını üst üste 15 maçtır farklı ilk 11'lerden kuruyor.

Real Madrid, İspanya Süper Kupa mücadelesinden beri iki maçta üst üste aynı kadroyla sahaya çıkmadı.

Emekli efsane futbolcu, bütün oyuncularının sezonun son bölümünde hazır olmasını istiyor ve bir sonraki maç için ipucu vermemeyi seviyor.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için