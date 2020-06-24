Zidane'nin garip istatistiği; 202 maç 178 farklı ilk 11!

Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, takımının sahaya çıkan ilk 11'lerini sıkça değiştirmesiyle şaşırtıyor.



Real Madrid'le ilk ve 2. döneminde toplam 4 yıl süre alan Fransız teknik adam, bu maçlarda takımının ilk 11'lerinde 48 farklı isim kullandı.



EN GÜVENDİĞİ İLK 11



Fransız teknik adamın Real Madrid'de en güvendiği 11'i şu şekildeydi: Keylor Navas, Dani Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema.



Yine de Zidane'nin en çok tercih ettiği bu ilk 11 sadece 7 kez bir arada oynadı.



15 MAÇTIR FARKLI KADRO



48 yaşındaki teknik direktör, takımını üst üste 15 maçtır farklı ilk 11'lerden kuruyor.



Real Madrid, İspanya Süper Kupa mücadelesinden beri iki maçta üst üste aynı kadroyla sahaya çıkmadı.



Emekli efsane futbolcu, bütün oyuncularının sezonun son bölümünde hazır olmasını istiyor ve bir sonraki maç için ipucu vermemeyi seviyor.



