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Zidane'dan Şampiyonlar Ligi ve hakemler itirafı

Real Madrid'in Fransız teknik direktörü Zinedine Zidane, İspanyol temsilci hakkına çıkan kollanma iddialarına dair cevap verdi ve Barcelona'nın şampiyonluğuna dair önemli yorumlarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Zidane'dan Şampiyonlar Ligi ve hakemler itirafı
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05 Mayıs 2018 15:03
İspanya La Liga'da şampiyon olamamasına karşın Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden ve finalde Liverpool ile karşılaşacak Real Madrid'de teknik direktör Zidane, hakemlerin kendilerine yardım ettiği iddiasını yalanladı. 

Deneyimli teknik adam, yaptığı konuşmada, "Avrupa'da hekemlerin bize yardım ettiği iddiası doğru değil. Şampiyonlar Ligi'nde finale gelmeyi hak ettik. Hakemleri işin içine katarak başarımız küçültülemez" ifadelerini kullandı.

La Liga ve Şampiyonlar ligi kıyaslamasına ise, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak La Liga'yı kazanmaktan çok daha zor. Biz şu anda Şampiyonlar Ligi'nde finaldeyiz" dedi.

BARCELONA'YI ALKIŞLAMAYACAĞIZ

Son olarak kendisine Barcelona'nın şampiyonluğundan dolayı alkışlamayacaklarını söyleyen Zidane, "Barcelona'yı şampiyonluğu için tebrik ederim ama El Clasico'da onları alkışlamayacağız. Bu benim kararım. Onların yapmadığı bir şeyi yapmayacağız" diyerek konuşmasını noktaladı. 

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