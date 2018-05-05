Zidane'dan Şampiyonlar Ligi ve hakemler itirafı

İspanya La Liga'da şampiyon olamamasına karşın Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden ve finalde Liverpool ile karşılaşacak Real Madrid'de teknik direktör Zidane, hakemlerin kendilerine yardım ettiği iddiasını yalanladı.Deneyimli teknik adam, yaptığı konuşmada,ifadelerini kullandı.La Liga ve Şampiyonlar ligi kıyaslamasına ise,dedi.Son olarak kendisine Barcelona'nın şampiyonluğundan dolayı alkışlamayacaklarını söyleyen Zidane,diyerek konuşmasını noktaladı.