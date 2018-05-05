Zidane'dan Şampiyonlar Ligi ve hakemler itirafı

İspanya La Liga'da şampiyon olamamasına karşın Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden ve finalde Liverpool ile karşılaşacak Real Madrid'de teknik direktör Zidane, hakemlerin kendilerine yardım ettiği iddiasını yalanladı.
Deneyimli teknik adam, yaptığı konuşmada, "Avrupa'da hekemlerin bize yardım ettiği iddiası doğru değil. Şampiyonlar Ligi'nde finale gelmeyi hak ettik. Hakemleri işin içine katarak başarımız küçültülemez" ifadelerini kullandı.
La Liga ve Şampiyonlar ligi kıyaslamasına ise, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak La Liga'yı kazanmaktan çok daha zor. Biz şu anda Şampiyonlar Ligi'nde finaldeyiz" dedi.
BARCELONA'YI ALKIŞLAMAYACAĞIZ
Son olarak kendisine Barcelona'nın şampiyonluğundan dolayı alkışlamayacaklarını söyleyen Zidane, "Barcelona'yı şampiyonluğu için tebrik ederim ama El Clasico'da onları alkışlamayacağız. Bu benim kararım. Onların yapmadığı bir şeyi yapmayacağız" diyerek konuşmasını noktaladı.
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Deneyimli teknik adam, yaptığı konuşmada, "Avrupa'da hekemlerin bize yardım ettiği iddiası doğru değil. Şampiyonlar Ligi'nde finale gelmeyi hak ettik. Hakemleri işin içine katarak başarımız küçültülemez" ifadelerini kullandı.
La Liga ve Şampiyonlar ligi kıyaslamasına ise, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak La Liga'yı kazanmaktan çok daha zor. Biz şu anda Şampiyonlar Ligi'nde finaldeyiz" dedi.
BARCELONA'YI ALKIŞLAMAYACAĞIZ
Son olarak kendisine Barcelona'nın şampiyonluğundan dolayı alkışlamayacaklarını söyleyen Zidane, "Barcelona'yı şampiyonluğu için tebrik ederim ama El Clasico'da onları alkışlamayacağız. Bu benim kararım. Onların yapmadığı bir şeyi yapmayacağız" diyerek konuşmasını noktaladı.
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