Zidane'dan El Clasico yorumu

Real Madrid'in hocası Zinedine Zidane, Barcelona ile oynayacakları kritik karşılaşma öncesi basın toplantısında konuştu.

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Zidane'dan El Clasico yorumu
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10 Nisan 2021 01:14
Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, El Clasico öncesi basın toplantısında konuştu.

Fransız hoca tıpkı Barcelona'nın teknik direktörü El Clasico'yu kaybetmeleri halinde şampiyonluk yarışından kopmayacaklarını söyleyerek Messi ve Sergio Ramos mesajı verdi.

Zidane dünyanın merakla beklediği derbi maçıyla ilgili, "Umarım Messi'nin son El Clasico'su olmaz. Sergio Ramos'un da öyle... Kaybedersek şampiyonluk yarışı dışında kalacağımızı düşünmüyorum. Sadece Atletico biraz avantajlı. Ligimiz çok rekabetçi ve sonuna kadar şampiyonun kim olacağını bilemeyeceğiz" diye konuştu.

Real Madrid ile Barcelona'yı karşı karşıya getirecek olan "El Clasico" Türkiye saati ile 22:00'de oynanacak.

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