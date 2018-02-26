Zidane: 'Umarım Neymar bizim maçta oynayabilir'

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, düzenlediği basın toplantısında Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri PSG'nin sakatlanan yıldızı Neymar ile ilgili de konuştu.
Zidane, Neymar'ın kendilerine karşı oynamasını istediğini söylerken, "Neymar'ın sakatlığında sevinecek bir şey yok. Neymar sakatlandığı için mutlu değilim ve umarım bizim maçta oynayabilir. Hiçbir rakibimizin sakatlanmasını istemem." ifadelerini kullandı.
Neymar, Marsilya maçının 76. dakikasında sakatlandı ve sedyeyle kenara alındı. PSG Teknik Direktörü Unai Emery, Neymar'ın sakatlığının göründüğü kadar ciddi olmadığını söylerken, Real Madrid maçında oynamasını umduğunu belirtti.
Real Madrid ile PSG, İspanya'da 3-1 mbiten maçın rövanşında 6 Mart'ta Fransa'da karşı karşıya gelecek.
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Zidane, Neymar'ın kendilerine karşı oynamasını istediğini söylerken, "Neymar'ın sakatlığında sevinecek bir şey yok. Neymar sakatlandığı için mutlu değilim ve umarım bizim maçta oynayabilir. Hiçbir rakibimizin sakatlanmasını istemem." ifadelerini kullandı.
Neymar, Marsilya maçının 76. dakikasında sakatlandı ve sedyeyle kenara alındı. PSG Teknik Direktörü Unai Emery, Neymar'ın sakatlığının göründüğü kadar ciddi olmadığını söylerken, Real Madrid maçında oynamasını umduğunu belirtti.
Real Madrid ile PSG, İspanya'da 3-1 mbiten maçın rövanşında 6 Mart'ta Fransa'da karşı karşıya gelecek.
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