Zidane: 'Umarım Neymar bizim maçta oynayabilir'

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Teknik Direktörü, düzenlediği basın toplantısında Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri PSG'nin sakatlanan yıldızı Neymar ile ilgili de konuştu.Zidane, Neymar'ın kendilerine karşı oynamasını istediğini söylerken, "." ifadelerini kullandı.Neymar, Marsilya maçının 76. dakikasında sakatlandı ve sedyeyle kenara alındı. PSG Teknik Direktörü Unai Emery, Neymar'ın sakatlığının göründüğü kadar ciddi olmadığını söylerken, Real Madrid maçında oynamasını umduğunu belirtti.Real Madrid ile PSG, İspanya'da 3-1 mbiten maçın rövanşında 6 Mart'ta Fransa'da karşı karşıya gelecek.