Zidane: "Takımın durumu endişelendiriyor"

Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, 2-1 kaybettikleri Alaves maçı sonrasında endişeli olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Zidane: 'Takımın durumu endişelendiriyor'
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29 Kasım 2020 04:23
Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, Alaves'e sahalarında kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Fransız teknik adam yenilgi için açıklama yapabileceği bir durum olmadığını belirterek, "3. dakikada yenik duruma düşünce işiniz zorlaşır. Oyunun dinamiklerini değiştiremedik bu beni endişelendiriyor. İstikrar ve sakatlık problemimiz var. Bunlar bahane değil ama gerçekler böyle" diye konuştu.

Alaves maçının kendileri adına sezonun en kötü maçı olduğunu kabul ettiğini söyleyen Zidane, herşeye rağmen çalışmaya devam ederek oyuncuların form tutmasını sağlamaya çalışacağını belirtti.

Real Madrid son 3 haftada 2 yenilgi ve 1 beraberlik alarak zirvenin 6 puan gerisinde kaldı.



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