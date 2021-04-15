Zidane: "Takımım daha fazlasını istiyor"

Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, Liverpool maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Zidane: 'Takımım daha fazlasını istiyor'
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15 Nisan 2021 01:01
Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, yarı finale yükseldikleri Liverpool maçının ardından konuştu.

Zidane maç sonu açıklamasında son günlerde kadro konusunda yaşadıkları zorluklara değinerek, "Bugün yaptıklarımızla gurur duyuyoruz. Tüm eksik oyuncularımıza ve yaşadığımız tüm sakatlıklara rağmen burada olduğumuzu gösterdik. Daha bir şey kazanmış değiliz. La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde hala hayattayız" diye konuştu.

Özellikle maçın ilk 15 dakikasının kendileri açısından iyi geçtiğini belirten Fransız hoca, "Acı çektiğimiz dakikalar oldu. Ancak normaldir, çeyrek final maçında bu gibi durumlar yaşanabilir. Takım daha fazlasını da istiyor. Şimdi dinleneceğiz ve Chelsea maçında neler olacağını göreceğiz" sözlerini kullandı.



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