Zidane: 'Takımım daha fazlasını istiyor'

🇫🇷 R. Madrid ile 3 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Zidane, Arsene Wenger'i [3] geçerek; Avrupa'nın kulüpler bazında 1 numaralı kupasında en fazla yarı final gören Fransız teknik adam oldu. pic.twitter.com/IWGazb9ajR



— Sporx (@sporx) April 14, 2021

Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, yarı finale yükseldikleri Liverpool maçının ardından konuştu.Zidane maç sonu açıklamasında son günlerde kadro konusunda yaşadıkları zorluklara değinerek, "Bugün yaptıklarımızla gurur duyuyoruz. Tüm eksik oyuncularımıza ve yaşadığımız tüm sakatlıklara rağmen burada olduğumuzu gösterdik. Daha bir şey kazanmış değiliz. La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde hala hayattayız" diye konuştu.Özellikle maçın ilk 15 dakikasının kendileri açısından iyi geçtiğini belirten Fransız hoca, "Acı çektiğimiz dakikalar oldu. Ancak normaldir, çeyrek final maçında bu gibi durumlar yaşanabilir. Takım daha fazlasını da istiyor. Şimdi dinleneceğiz ve Chelsea maçında neler olacağını göreceğiz" sözlerini kullandı.