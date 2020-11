Zidane: 'Inter maçı bizim için final'

Real Madrid, teknik direktörü Zinedine Zidane, Inter'le oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



İki takımdan Inter'in 2, Real Madrid'in ise 1 puanının olması maçı daha da kritik hale getirdi.



"3 PUAN KAZANMAK İSTİYORUZ"



Fransız teknik adam açıklamasında; "Inter, her zaman iyi futbol oynayan, fizik gücü yüksek bir takım. Bizim için bu maç final anlamına geliyor. 3 puanı kazanmaya çalışacağız." dedi.



"KADERİM MAÇA BAĞLI DEĞİL"



48 yaşındaki Zidane, Real Madrid'deki geleceği için yaptığı açıklamada; "Buradaki geleceğimin yarınki maçın sonucuna bağlı olduğunu düşünmüyorum. Pozitif bakıyorum ve bunun dışında yaşanacak her şey kaçınılmaz olacak. Yapabileceğimiz en iyi şey maça iyi hazırlanmak ve sahada her şeyimizi vermek olacak." dedi.



Zinedine Zidane, maç öncesi açıklamalarını; "Bence futbol gün geçtikçe daha eşit hale geliyor, artık küçük takım yok. Futbol sürekli daha da zorlaşıyor, güzelleşiyor. Bence bugün futbolda herkes herkesi yenebilir" diyerek bitirdi.



Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçında taraftarını üzen sonuçlar aldı. İlk maçta neredeyse as kadrosunun tamamını Kovid-19 nedeniyle oynatamayan Shakhtar'a 3-2 kaybeden Los Galacticos, ikinci maçında Mönchengladbach ile 2-2 berabere kaldı.