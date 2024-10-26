Zidane geldi Gabriel Sara coştu

2006 Dünya Kupası'nda 7 yaşındayken hayran kaldığı Zinedine Zidane'ın adını köpeğine veren Sambacı, çok bağlı olduğu arkadaşının gelmesi ile vites yükseltti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Zidane geldi Gabriel Sara coştu
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26 Ekim 2024 11:34
Sarı-kırmızılı kulüp yıllardır orta sahada Torreira'nın yanına takviyeler yaparken bir türlü istediği ismi bulamamıştı. Ancak bu sezon Sara hamlesi işi çözdü.

Sergio Oliveira, Midtsjö ve Ndombele'nin ideal partner olamadığı Lucas Torreira'yı Gabriel Sara tamamladı. 8 numaradaki sorunu kalıcı olarak çözen Sara, gol ve asistleriyle Aslan'a hayat veriyor. Brezilyalı yıldız, sarı-kırmızılı takımda yükselişe geçen performansını ise yıllardır birlikte yaşayıp büyüttüğü köpeği Zidane'a borçlu.

ÖZEL UÇAK TUTUP GETİRDİ

'Zidane' ismini verdiği köpeğine çok düşkün olan Sara, Galatasaray'a geldikten birkaç hafta sonra İngiltere'den köpeğini getirdi. Kulüp yetkilileri de özel uçak ayarlayarak süreci hızlandırdı. 'Zidane' gelir gelmez performansı artan 25 yaşındaki Sambacı, sırasıyla Rizespor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Alanyaspor ve Elfsborg maçlarına 2 gol-4 asistle damgasını vurdu.

7 yaşında izlediği 2006 Dünya Kupası'nda Zidane'a hayran kalan Gabriel Sara, kariyeri boyunca Fransız efsaneyi örnek aldı. Köpeğine 'Zidane' ismini veren Sara, Zekeriyaköy'deki bahçeli villasında evcil hayvanıyla yaşıyor.  

 
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