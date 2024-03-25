Zidane'den Bellingham'a övgü!

Zinedine Zidane, Real Madrid forması giyen Jude Bellingham için, "Olağanüstü bir oyuncu, umarım bize birçok kupa kazandırır" dedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Zidane'den Bellingham'a övgü!
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25 Mart 2024 16:04
Real Madrid'in efsane isimlerinden Zinedine Zidane, takımın yıldız ismi Jude Bellingham'a övgü dolu sözler söyledi.

Zidane, İngiliz yıldız için yaptığı açıklamada, "Bellingham, olağanüstü bir oyuncu. Real Madrid'de ona sahip olduğumuz için şanslıyız. Umarım bize birçok kupa kazandırır." diye konuştu.

BELLINGHAM'IN PERFORMANSI

Zinedine Zidane'yi her zaman bir idol olarak gördüğünü söyleyen ve Zidane'nin Real Madrid'deki 5 numarasını giyen Bellingham, bu sezon İspanyol ekibinde çıktığı 31 maçta 20 gol attı ve 9 asist yaptı.

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