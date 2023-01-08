Zidane'dan 3 milli takıma ret cevabı

Real Madrid'den ayrıldıktan sonra uzun süredir herhangi bir takımı çalıştırmayan Fransız teknik adam Zinedine Zidane ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Zidane, kendisine teklifte bulunan Portekiz, Brezilya ve ABD milli takımlarının tekliflerini reddetti. Haberde, tecrübeli teknik adamın Fransa Milli Takımı dışında bir milli takım yönetmeyi düşünmediği ifade edildi. Ancak Fransa Futbol Federasyonu'nun mevcut teknik direktör Didier Deschamps ile 2026'ya sözleşme uzatma kararı alması Zidane'ın hayallerini suya düşürdü.



50 yaşındaki Zinedine Zidane, 2021 yılında Real Madrid'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımı çalıştırmadı.





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