Zidane: 'Chelsea'yi tebrik ederim'

Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, Chelea'ye mağlup olup elendikleri Şampiyonlar Ligi yarı final maçının ardından konuştu.



Zidane rakipleri Chelea'nin finali hak ettiğini söyleyerek, "Denedik ama kazanmayı ve finale çıkmayı onlar hak etti. Yarı finale kadar geldik, oyuncularımız hazırdı. Onlarla gurur duyabiliriz ve sonuç olarak finalden 1 adım önce mağlup olduk" diye konuştu.



Sezon boyunca sakat oyuncular nedeniyle çok zor zamanlar geçirdiklerini belirten Zidane, "Bunu defalarca söyledim. Şampiyonlar Ligi'nde de maksimum performansımızı verdik. Bizden daha iyi olan Chelea'yi tebrik etmeliyiz." sözlerini kullandı.



Fransız hoca son olarak lige dönmeleri gerektiğini hatırlatarak "Sabah tekrar antrenmana çıkmak zor olacak ama lig için oynayacağımız son 4 maça konsantre olmalıyız" diyerek açıklamalarını tamamladı.



