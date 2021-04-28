Zidane: "Chelsea maçında adil sonuç oldu"

Chelsea ile sahasında 1-1 berabere kalan Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Zidane: 'Chelsea maçında adil sonuç oldu'
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28 Nisan 2021 03:11
Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, Chelsea maçının ardından konuştu.

Fransız hoca maç sonu açıklamasında ikinci yarıda oyunu dengelediklerini ancak turu geçmek için daha fazlasını yapmak zorunda olduklarını bildiğini söyledi. Zidane açıklamasında, "İlk yarıda kötüydük ama ikinci yarıda toparlandık. Adil bir sonuç oldu. Chelsea çok güçlü ve rekabetçi bir takım. Biz gidişatımızdan memnunuz. Londra'da daha iyisini yapmamız gerektiğini de biliyoruz" diye konuştu.

Takımın yoğun bir dönemden geçerken çok da fazla kayıp verdiklerini tekrar hatırlatan Zidane, Cumartesi günü oynayacakları Osasuna maçında kaptan Sergio Ramos da dahil olmak üzere herkesin kadroda olabileceğini söyledi.



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