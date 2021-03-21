Zidane Benzema'yı yeniden Fransa Milli Takımı'nda görmek istiyor

Zinedine Zidane, Real Madrid'in yıldız golcüsü Karim Benzema'nın Fransa Milli Takım'na davet edilmemesini eleştirdi.



2014 yılında Mathieu Valbuena ile arasında yaşanan şantaj davası nedeniyle o günden beri Milli takım kapıları kendisina kapalı olan Benzema'nın yeniden Milli davet alması gerektiği Real Madrid'deki hocası Zinedine Zidane tarafından gündeme getirildi. Zidane açıklamasında, "Benzema'nın Fransa Milli Takımı'na hala alınmamasını asla anlamıyorum. Hep çalışkan ve daha fazlasını istiyor. Benim için Milli Takım'a gitmeyip burada bizimle kalması daha iyi ama kesinlikle yeniden o formayı giymesi gerekiyor" diye konuştu.



2014'te patlak veren ve o yıldan beri Fransa Milli Takımı'ndan ihraç edilen Karim Benzema 2017 yılında, "Deschamps milli takımın başında olduğu sürece geri dönme şansım olmayacak" açıklaması yapmıştı.



2014 yılında Valbuena'nın özel görüntülerinin kişisel bilgisayarından çalınması ile başlayan süreçte hukuk ve siyaset dünyasının da karıştığı skandal patlak vermişti. Aslen Cezayirli olan Karim Benzema'nın bir dönem vatandaşlıktan çıkarılması bile gündeme gelmiş ve oyuncu süresiz olarak Fransa Milli Takımı'ndan ihraç edilmişti.



