Zidane: 'Baskı yok, kazanmaya gidiyoruz'

Üst üste aldığı yenilgilerle koltuğunun sallantıda olduğu iddiaları ile boğuşan Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, El Clasico öncesinde konuştu.



Zidane El Clasico öncesinde basının karşısına geçti ve karşılaşma ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. Takım olarak eleştirileri kabul ettiklerini söyleyen Fransız hoca, "Her zaman kendimi eleştirdim. İşleri tersine çevirebilmek için hepimiz birlikte hareket olmak zorundayız. Tabii ki de kazanmak için sahada olacağız." şeklinde konuştu.



Fransız teknik adam sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyleyerek, "Biz her zaman kazanmak için oynarız ve yine öyle olacak. İçinde bulunduğumuz durumdan takımı çıkaracak olan da yine futbolcular. Bu zamana kadar her şey onlarla kazandık ve yine öyle olacak" sözlerini kullandı" dedi.



Zidane Real Madrid'deki geleceğinin tehlikede olup olmadığına ilişkin soruya ise "Bu insanların söylediği bir söz. Geçen sezon da böyle bir dönem olmuştu hatta ilk göreve geldiğimde de buna benzer durumlar yaşanmıştı. Yüzde yüzde yüzümüzü verebilirsek her şey istediğimiz gibi olacak" diyerek açıklamalarını noktaladı.