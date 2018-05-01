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Zidane açıkladı! "Bale, Benzema ve ben..."

Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, kendi geleceği va Bela ile Benzema'nın transfer durumu hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Zidane açıkladı! 'Bale, Benzema ve ben...'
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01 Mayıs 2018 00:36
Real Madrid'in Fransız teknik adamı Zinedine Zidane, Bayern Münih maçı öncesinde önemli açıklamalar yaptı.

"REAL MADRID'DE GELECEĞİM..."

Real Madrid'de kalmak istediğine vurgu yapan Zinedine Zidane, "Real Madrid'de geleceğim, Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp kazanamamıza bağlı değil. Mükemmel bir maç oynayacağız. Bundan eminim. Bayern Münih gibi güçlü bir takıma karşı dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.

BENZEMA VE BALE KALACAK MI?

Sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilen Benzema ve Bale hakkında konuşan Zidane, "Benzema ve Gareth Bale'e ihtiyacımız var. Söylentiler doğru değil. Önümüzdeki sezon bizimle kalacaklar." dedi.

"BENDEN İYİLER VAR"

En iyi teknik adam olmadığını dile getiren Fransız teknik direktör, "Kariyerime başladığımdan daha iyi ve daha tecrübeli olduğuma inanıyorum. Ancak benden çok daha iyi teknik adamlar var" şeklinde konuştu.



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