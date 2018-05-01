Zidane açıkladı! 'Bale, Benzema ve ben...'

Fransız teknik adamımaçı öncesinde önemli açıklamalar yaptı.Real Madrid'de kalmak istediğine vurgu yapan Zinedine Zidane, "Real Madrid'de geleceğim, Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp kazanamamıza bağlı değil. Mükemmel bir maç oynayacağız. Bundan eminim. Bayern Münih gibi güçlü bir takıma karşı dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.Sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilen Benzema ve Bale hakkında konuşan Zidane, "Benzema ve Gareth Bale'e ihtiyacımız var. Söylentiler doğru değil. Önümüzdeki sezon bizimle kalacaklar." dedi.En iyi teknik adam olmadığını dile getiren Fransız teknik direktör, "Kariyerime başladığımdan daha iyi ve daha tecrübeli olduğuma inanıyorum. Ancak benden çok daha iyi teknik adamlar var" şeklinde konuştu.