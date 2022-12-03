Zico: 'Futboldan keyif almıyorum'

Brezilyalı futbol efsanesi ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Zico, ülkesinin Dünya Kupası'ndaki şansını değerlendirirken ilginç tespitlerde bulundu.



Zico Brezilya'nın Dünya Kupası'nı kazanma şansını yüksek gördüğünü söyleyerek, "20 yıl sonra tekrar kazanabiliriz. Neymar'ın son 16 turunda sahaya dönmesini umuyoruz çünkü o çok güçlü bir oyuncu ve takımın daha iyi oynamasını sağlayabilecek bir yıldız. O sahadayken tüm baskı onun üzerinde olurken diğerleri daha sakin oynayabiliyor" diye konuştu.



69 yaşındaki efsane futboldan artık keyif almadığını belirttiği açıklamasında, "Ben bu futbolu çok sevmiyorum. Maçlar 40 metre içinde oynanıyor. Bugün çok az top sürme var, herkes her takım hakkında her şeyi biliyor. Ayrıca sahalar da daralmış. Sürpriz sonuç bile olmuyor. Topla en çok temas edenler kaleciler olmuş, buna müdahale edilmesi lazım" sözlerini kullandı.



