Zico'dan Messi'ye eleştiri; "Kimseyle konuşmuyor"

Brezilyalı eski futbolcu ve teknik direktör Zico, Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı'ndaki kaptanlık anlayışını eleştirdi.

Zico'dan Messi'ye eleştiri; 'Kimseyle konuşmuyor'
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Arthur Zico, Arjantin Milli Takımı kaptanı Lionel Messi'yi eleştirdi.

Brezilya basınına konuşan Zico, "Messi, takımı maçı 4-0 kazansa da 2-1 mağlup olsa oyununa devam eden bir oyuncu. Kimseye bağıracak bir karakter değil. Messi, kimseyle konuşmayan bir kaptan, daha doğrusu konuşamayan. Şu anda tam da takımın onun gözünün içine baktığım bir durum var mesela. Biraz liderlik eksiği var sanırım. Kaptanlık bandını sadece adı Lionel Messi olduğu için takıyor." dedi.

Kendisinden örnek veren Brezilyalı efsane, "Ben milli takımda kaptanken yaklaşık 30 yaşındaydım ve birçok oyuncunun üzerinde dominant bir etkim vardı. Messi'nin karakterinde bu yok. Buna örnek olarak Liverpool'a 4-0 yenilip elendikleri maçı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda11002023
2Ekvador11002023
3Senegal21013303
4Katar200215-40
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