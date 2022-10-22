Zeynep Yetgil'den bronz madalya geldi

İspanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Zeynep Yetgil, 53 kiloda bronz madalya elde etti.



Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pontevedra kentinde devam eden organizasyonda Zeynep Yetgil, bronz madalya mücadelesinde Tayvanlı Meng Hsuan Hsieh'i 7-0 yenerek dünya üçüncüsü oldu.



Serbest stil 57 kilogramda mücadele eden Ahmet Duman ise yarı finalde Gürcistanlı Giorgi Gegelashvili'yi 10-0 yenerek finale yükseldi.



Aynı kategoride 65 kiloda mücadele eden Hamza Alaca ise Ukraynalı Erik Arushanian'ı 14-8 yenerek finale çıktı.





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