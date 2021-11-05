Zeynep Yetgil'den bronz madalya

Sırbistan'da yapılan 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda Zeynep Yetgil, dünya üçüncüsü oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Zeynep Yetgil'den bronz madalya
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05 Kasım 2021 20:33
Zeynep Yetgil, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonada 53 kiloda Zeynep, Moğol rakibi Munkhgerel Munkhbat'ı 8-3 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

Çeyrek finalde İtalyan rakibi Carmen Di Dio'yu yenen Zeynep, Rus rakibi Ekaterina Verbina yarı finalde mağlup olmuştu.


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