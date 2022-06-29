Zeynep Yetgil'den Akdeniz'de gümüş madalya

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Zeynep Yetgil, kadınlar 53 kiloda gümüş madalya elde etti.
Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Zeynep, çeyrek finalde İtalyan Carmen Di Dio, yarı finalde de Mısırlı Shaimaa Mohamed'i yenerek finale yükseldi.
Finalde karşılaştığı Yunan Maria Prevolaraki'ye 3-1 mağlup olan Zeynep, gümüş madalyada kaldı.
Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Zeynep, çeyrek finalde İtalyan Carmen Di Dio, yarı finalde de Mısırlı Shaimaa Mohamed'i yenerek finale yükseldi.
Finalde karşılaştığı Yunan Maria Prevolaraki'ye 3-1 mağlup olan Zeynep, gümüş madalyada kaldı.
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