Zeynep Yetgil'den Akdeniz'de gümüş madalya

Milli güreşçi Zeynep Yetgil, 53 kiloda gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Zeynep Yetgil'den Akdeniz'de gümüş madalya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Haziran 2022 22:01
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Zeynep Yetgil, kadınlar 53 kiloda gümüş madalya elde etti.

Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Zeynep, çeyrek finalde İtalyan Carmen Di Dio, yarı finalde de Mısırlı Shaimaa Mohamed'i yenerek finale yükseldi.

Finalde karşılaştığı Yunan Maria Prevolaraki'ye 3-1 mağlup olan Zeynep, gümüş madalyada kaldı.

 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ