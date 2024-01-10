Zeynep Sönmez, ikinci tura yükseldi!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde ikinci tura yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Zeynep Sönmez, ikinci tura yükseldi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ocak 2024 12:41
Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinde karşılaştığı Çinli You Xiaodi'yi 2-0 yenerek 2. tura çıktı.

Kadınlar dünya sıralamasının 155. basamağındaki Zeynep, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın elemelerindeki ilk tur maçında, klasmanın 227. sırasındaki You Xiaodi ile karşılaştı.

21 yaşındaki milli tenisçi, 1 saat 36 dakika süren mücadeleyi 7-5 ve 6-2'lik setlerle kazanarak tur atladı.

Kariyerinde ilk kez Avustralya Açık elemelerine katılan Zeynep, grand slam turnuvalarındaki ilk galibiyetini elde etti.

Zeynep, elemelerin 2. turunda dünya 124 numarası Sırp Olga Danilovic'in karşısına çıkacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery