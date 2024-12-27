Zeynep Sönmez, finale yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Brisbane International elemelerinde final turuna yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Zeynep Sönmez, finale yükseldi
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27 Aralık 2024 13:48
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 500 turnuvası Brisbane International'ın elemelerinde Ekaterina Makarova'yı yenerek final turuna yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 22 yaşındaki milli tenisçi, Avustralya'nın Brisbane kentindeki elemelerde mücadele etti.

Sezonun ilk maçında Ekaterina Makarova ile karşı karşıya gelen Zeynep, Rus rakibi karşısında 52 dakika süren müsabakada sahadan 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Milli sporcu, final turunda 29 Aralık Pazar günü bir başka Rus tenisçi Polina Kudermetova ile karşı karşıya gelecek.

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