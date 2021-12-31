Zeynep Avcı kimdir? Kaç yaşında

O Ses Türkiye Yılbaşı programındaki performansıyla dikkat çeken Zeynep Avcı, Zonguldaklı ailenin üç çocuğundan biridir. Yarışmacı, Beatztanbul grubu ile biliniyor. İşte, O Ses Zeynep Avcı kimdir, hayatı, biyografisi...Avcı, Almanya'nın Berlin şehrinde yaşayan ve yıllardır Berlin'de sahne alan müzisyendir. 1970'li yıllarda Türkiye'den Almanya'ya göç eden Zonguldaklı işçi bir ailenin 3 çocuğundan biri olan Zeynep Avcı 20 yıldır Berlin'de şarkı söylüyor."Beatztanbul" adlı orkestrasıyla tanınan Zeynep Avcı müzik eğitimine çocuk yaşlarında başladı. Büyük ud virtüözü ve müzisyen Nuri Karademirli ile çalışma fırsatı bulan Zeynep Avcı, katıldığı bir programda Türk Sanat Müziği eğitimini Serap Saat'ten aldığını söylemişti.Zeynep Avcı koç burcudur. O Ses Almanya'da dikkat çekse de yarışmadan elenmiştir.