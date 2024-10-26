Zerenspor, Aras Kargo'yu deplasmanda yendi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Zerenspor, deplasmanda Aras Kargo'yu 3-2 mağlup etti.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Necmi Avcı
Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Busa, Gülce Erdemir, Klimets, Mitchem, Ceren Karagöl (Simay Kurt, Mirtskhulava, Elif Kapar, Selen Köse)
Zerenspor: Şeyma Ercan Küçükaslan, Kübra Akman, Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic (Ceren Önal, Gülçin Doğan, Hilal Kocakara, Fabris, İdil Naz Başcan, Kochurina)
Setler: 25-18, 23-25, 25-22, 21-25, 12-15
Süre: 132 dakika (22, 28, 31, 30, 21)
Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Necmi Avcı
Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Busa, Gülce Erdemir, Klimets, Mitchem, Ceren Karagöl (Simay Kurt, Mirtskhulava, Elif Kapar, Selen Köse)
Zerenspor: Şeyma Ercan Küçükaslan, Kübra Akman, Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic (Ceren Önal, Gülçin Doğan, Hilal Kocakara, Fabris, İdil Naz Başcan, Kochurina)
Setler: 25-18, 23-25, 25-22, 21-25, 12-15
Süre: 132 dakika (22, 28, 31, 30, 21)