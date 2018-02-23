Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da sportif direktör Coşkun Zeren, Yunan oyuncu Georgios Samaras'ın sarı kart cezası nedeniyle Balıkesirspor Baltok maçında forma giyemeyecek olmasının kendileri için önemli bir kayıp olduğunu söyledi.Zeren, yaptığı açıklamada, Samaras'ın son haftalarda yükselen form grafiğiyle takıma büyük katkı sağladığını belirtti.Samaras'ın takımda önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Zeren, "Samaras'ın olmaması bizim için önemli bir kayıp. Sahada mükemmel paslar atıyor ve ayağında topu tutarak oyunu soğutabiliyor. Samaras'ın bize son haftalardaki katkısı çok fazla. Balıkesirspor Baltok maçında olmaması, gücümüzü biraz olsun eksiltiyor ama yerine oynayacak oyuncumuz da umarım Samaras kadar performans sergiler." ifadelerini kullandı.Yarın deplasmanda karşılaşacakları Balıkesirspor Baltok ile aralarında 2 puan bulunduğuna dikkati çeken Zeren, şunları kaydetti:"Her iki takımın da hedefi alt sıralardan uzaklaşmak. Onun için Balıkesir'den alacağımız puan veya puanlar, bizim için çok değerli. Deplasmanda çok iyi mücadele eden bir takımız. Kolay kolay pes etmiyoruz. Geri düştüğümüz zamanlarda da galibiyet veya beraberlik için sonuna kadar savaşıyoruz. Balıkesir'den de mutlaka puan veya puanlarla döneceğimizi düşünüyorum."