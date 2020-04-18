Zerdeçal yararları, nasıl tüketilir (Nasıl tüketilmeli)

Murat Hakan Terekeci

Kovid-19

Yemeklere mutlaka zerdeçal katılması önerisi



"Mutlaka C ve D vitamini tüketin"





Medicana Kadıköy Hastanesi Başhekimi ve İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr., hastalığa yakalanma ve tedavi sürecine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 Mart'tatestinin alındığını, sonuç çıkması beklenmeden akciğer tomografisinin de çekildiğini, tomografide koronavirüs belirtileri olduğu için test sonucu beklenmeden hastaneye yatırıldığını bildirdi.İlk andan itibaren Sağlık Bakanlığı'nın tedavi önerilerini uygulamaya başladıklarını dile getiren Terekeci, yüksek doz C vitamini tüketimi önerisi kapsamında her gün yüksek dozda C vitamini aldıklarını anlattı.Tedavi sürecinde bir günlerinin diğer günü tutmadığını kaydeden Terekeci, "Bir gün sırt bir gün baş ağrısı oluyor. Ancak her zaman olan şey; stres, edişe ve kaygı." diye konuştu.Terekeci, tedavide Sağlık Bakanlığı'nın rutinde önerdiği tedavi protokolü kapsamında antigribal ilaç, sıtma tedavisinde kullanılan ilaç, Japon grip ilacı diye bilinen ve koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere Türkiye'ye getirilen ilaçtan aldıklarını bildirdi.Bitkilerle tedavi (fototerapi) uzmanı olduğu için inandığı bazı ürünleri de kullandığını aktaran Terekeci, kekikten elde edilen, içerisinde sineol ve karvakrol bulunan bir ürünü kullandığını, bu ürünün ana tedaviye yardımcı olduğunu söyledi.Terekeci, koronavirüs testi pozitif çıkanlara tedavi esnasında kullanmaları için bazı önerilerde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:"Özellikle sineol ve karvakrol dediğim kekik esanslı standardize olan ürünler kullanılabilir. Etkin maddesi kurkumin olan zerdeçal kullanılabilir. Özellikle akciğer tutunumunun tedavisinde ve bağışıklık sisteminin dengelenmesinde kullanılabilir. Bir de deve dikeni tohumunun özü var. Onu da özellikle akciğer ve karaciğerdeki zatürre lezyonlarının iyileşmesi tedavisinde kullanılabilir. Zerdeçalı günlük bir tatlı kaşığı yemeklerde kullanabilir. O şekilde acı olduğu düşünülüyorsa eczanelerden zerdeçal ürünü alınabilir."Doç. Dr. Terekeci, hastalık öncesi için C ve D vitamini tüketiminin önemli olduğunu belirterek, güçlü bağışıklık sistemiyle hastalıktan korunulabileceğini veya tedavi sürecinin daha rahat geçebileceğini söyledi.Çinko alımının da tedavi süreci için faydalı olduğunu dile getiren Terekeci, bal ve türevlerinin, apiterapi ürünlerinin tüketiminin önemli olduğunu kaydetti.Terekeci, günlük taze sebze ve meyveden C vitamini alınabileceğini, kısıtlamalar nedeniyle taze sebze ve meyveye ulaşamayanların C vitamini tabletleri tüketebileceğini bildirdi.Bağışıklık sisteminin önemine değinen Terekeci, "Bağışıklık sistemi zayıfsa bu hastalık sizi yenebiliyor. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için çok fazla kontrolsüz ürün kullanıldığında da sıkıntı yaşanabilir, ölümcül bir tabloyla karşılaşılabilir. Çok stres yapıp birçok ürünü bir arada kullanmaya çalışmayalım. Bahsettiğim ürünlerin kullanımı yeterli olacaktır." ifadelerini kullandı.