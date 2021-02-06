Zenit'ten Mesut Özil paylaşımı!

▶️ playofflarda görüşürüz pic.twitter.com/5gAepq6gC3



— Basketball club Zenit (@zenitbasket) February 5, 2021

Fenerbahçe'nni Mesut Özil transferinin yankıları Avrupa'da devam ediyor. THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, Zenit'i 92-84 mağlup ederek son haftalardaki yüksek formunu sürdürdürdü ve üst üste 9. galibiyetini aldı.Maçın ardından Zenit'in basketbol takımının Twitter hesabı ilginç bir paylaşımda bulundu.Rus ekibinin Twitter hesabı, Türkçe ''Play-offlarda görüşürüz'' derken Mesut Özil gif'i kullandı.Zenit, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olmasının hemen ardından yaptığı paylaşımda ''Mesut Özil Galatasaray'a gitmeliydi, daha büyük kulüp'' şeklinde bir paylaşım yapmış, ancak gelen tepkilerin ardından bu paylaşımı silmişti.