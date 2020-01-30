Zenit'ten Konyaspor'a transfer

Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor, kanat oyuncu alarak kadrosuna takviye yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; Konyaspor.org
Zenit'ten Konyaspor'a transfer
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ocak 2020 13:48
İttifak Holding Konyaspor, Rusya'nın Zenit Kulübü'nden Robert Mak ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Büyükşehir Belediye Stadyumu basın toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine kulüp menajeri Seçkin Özdil ile yeni transfer Robert Mak katıldı.

Sağ ve sol kanatta oynayan 1991 doğumlu Robert Mak, İttifak Holding Konyaspor'da 29 numaralı formayı giyecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için