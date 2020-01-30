İttifak Holding Konyaspor, Rusya'nın Zenit Kulübü'nden Robert Mak ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Büyükşehir Belediye Stadyumu basın toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine kulüp menajeri Seçkin Özdil ile yeni transfer Robert Mak katıldı.
Sağ ve sol kanatta oynayan 1991 doğumlu Robert Mak, İttifak Holding Konyaspor'da 29 numaralı formayı giyecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Büyükşehir Belediye Stadyumu basın toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine kulüp menajeri Seçkin Özdil ile yeni transfer Robert Mak katıldı.
Sağ ve sol kanatta oynayan 1991 doğumlu Robert Mak, İttifak Holding Konyaspor'da 29 numaralı formayı giyecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın