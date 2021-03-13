Zenit'ten flaş hamle: "Maça gel, Kovid aşısı ol!"

Zenit, maça gelen taraftarlara ücretsiz Kovid-19 aşısı yapmaya başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Zenit'ten flaş hamle: 'Maça gel, Kovid aşısı ol!'
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13 Mart 2021 18:22
Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, iç saha maçlarını izlemeye gelen taraftarlara ücretsiz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapmaya başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ligde bugün oynanan Akhmat Grozny karşılaşması ile birlikte aşı uygulamasının devreye girdiği kaydedildi.

Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının kullanıldığı uygulamanın sezon sonuna kadar devam edeceği ve 18 yaş üstündeki taraftarların aşı olabileceği belirtildi.



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