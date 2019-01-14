Zenit'ten Fenerbahçe'ye Beşiktaş göndermesi

UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaile oynayacak olanin Arjantinli stoperi, eşleşme hakkında açıklamalarda bulundu.Rus basınına konuşan Emanuel Mammana, ''İlk kez Türk takımlarına karşı oynamayacağım.çünkü iyi oyuncuları var.'' sözlerini kullandı.Fenerbahçe'nin ligde istediği başarıyı yakalayamaması hakkında da görüşlerini belirten Arjantinli futbolcu, ''Fenerbahçe'nin ligde başarılı olmaması bir şey anlam ifade etmiyor. Avrupa Ligi'nde iyi maçlar çıkardılar. Fenerbahçe'ye karşı çok iyi hazırlanmamız gerekecek. Yakın gelecekte tek hedefimiz bu olacak.'' dedi.İki sezon önce Lyon'dan 16 milyon euroya transfer edilen Emanuel Mammana, bu sezon sakatlığı nedeniyle sadece 8 maçta forma giyebildi.