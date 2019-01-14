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Zenit'ten Fenerbahçe'ye Beşiktaş göndermesi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit'in savunma oyuncusu Emanuel Mammana, eşleşme hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Zenit'ten Fenerbahçe'ye Beşiktaş göndermesi
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14 Ocak 2019 17:11
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Fenerbahçe ile oynayacak olan Zenit'in Arjantinli stoperi Emanuel Mammana, eşleşme hakkında açıklamalarda bulundu.

Rus basınına konuşan Emanuel Mammana, ''İlk kez Türk takımlarına karşı oynamayacağım. Lyon'da oynarken Beşiktaş'a karşı maçlara çıkmıştım. Beşiktaş ile oynadığımız maçlar çok zordu. Fenerbahçe maçlarının da zor geçmesini bekliyorum çünkü iyi oyuncuları var.'' sözlerini kullandı.

''FENERBAHÇE'NİN LİGDEKİ DURUMU...''

Fenerbahçe'nin ligde istediği başarıyı yakalayamaması hakkında da görüşlerini belirten Arjantinli futbolcu, ''Fenerbahçe'nin ligde başarılı olmaması bir şey anlam ifade etmiyor. Avrupa Ligi'nde iyi maçlar çıkardılar. Fenerbahçe'ye karşı çok iyi hazırlanmamız gerekecek. Yakın gelecekte tek hedefimiz bu olacak.'' dedi.

İki sezon önce Lyon'dan 16 milyon euroya transfer edilen Emanuel Mammana, bu sezon sakatlığı nedeniyle sadece 8 maçta forma giyebildi.

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