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Zenit'ten Fenerbahçe maçı sonrası olay paylaşım

Zenit, UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 galip geldikleri Fenerbahçe maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Zenit'ten Fenerbahçe maçı sonrası olay paylaşım
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21 Şubat 2019 23:31
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit'e elenmesinin ardından Rus ekibinden olay bir paylaşım geldi.
 
Zenit yaptığı paylaşımda ünlü çizgifilm The Simpsons karakterlerini GIF şeklinde kullanarak Fenerbahçe'nin Rusya deplasmanından eli boş dönmesine göndermede bulundu.
Zenit, yaptığı paylaşımda "Cehennemden St. Petersburg'a geldiler ve geri döndüler" sözünü kullandı.

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