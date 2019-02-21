Zenit'ten Fenerbahçe maçı sonrası olay paylaşım

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit'e elenmesinin ardından Rus ekibinden olay bir paylaşım geldi.
Zenit yaptığı paylaşımda ünlü çizgifilm The Simpsons karakterlerini GIF şeklinde kullanarak Fenerbahçe'nin Rusya deplasmanından eli boş dönmesine göndermede bulundu.Zenit, yaptığı paylaşımda "Cehennemden St. Petersburg'a geldiler ve geri döndüler" sözünü kullandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
From "Hell" to St. Petersburg and back!
😎 pic.twitter.com/EfRFNdqirf
— FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) 21 Şubat 2019