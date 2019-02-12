UEFA Avrupa Ligi'nde1-0 mağlup olanteknik direktörümaçın ardından açıklamalarda bulundu.Maçı değerlendiren Sergei Semak, "Son resmi maçı 1.5 ay önce oynadık. Bunun sorun olacağını biliyorduk. Maça adapte olmak zordu. İlk yarıda istediklerimizi yapamadık. Fenerbahçe de maça agresif başladı. Taraftarlar da onlara çok yardımcı oldu" şeklinde konuştu.İkinci yarı daha etkili oynadıklarını belirten Semak, "Fenerbahçe stadında oynamak zor. Son resmi maçımızı 2 ay önce yaptık. Sonra bir tatil dönemi girdi. Bu durum gerçekten zor. Sezona başlamak bu aradan sonra zor. Adım adım ilerliyoruz ve tempomuzu yükselteceğiz. Bu bir problem değil ama sıkıntı var. Fenerbahçe sezona iyi başlamasa da yeni hocalarıyla bence çok iyi gidiyorlar." ifadelerini kullandı.Sergei Semak sözlerini "Bu turun iki maç üzerinden olduğunu ve henüz hiçbir şeyin bitmediğini biliyoruz. Her şey Rusya'da belli olacak." ifadeleriyle sürdürdü.Harun Tekin'in kurtardığı penaltı hakkında konuşan Semak, "Birinci penaltıcımız Dzyuba ama takımda başka penaltı atabilecek oyuncularımız da var. Bunlar biri Mak. Sorumluluk aldı ama maalesef penaltıyı kaçırdı" dedi."Kötü mü oynadınız yoksa Fenerbahçe mi iyi oynadı?" sorusuna yanıt veren Semak, "Fenerbahçe iyi oynadı. Son maçları iyi oynuyorlar. Sezonun ilk bölümünde oyun kaliteleri kötüydü. Teknik direktör değişikliğinden sonra daha iyi oynamaya başladılar." ifadelerini kullandı.Isınma esnasında Tolgay Arslan'ın sakatlanmasıyla oyuna Eljif Elmas'ın başlamasını değerlendiren Sergei Semak, "Isınma esnasında Tolgay'ın sorun yaşadığını gördük. Ancak onun yerine kimin oynayacacağını biliyorduk. Elmas'ı iyi tanıyoruz. Çok bir genç futbolcu. Fenerbahçe iyi oyunculardan oluşan iyi bir takım." dedi.