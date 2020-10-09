Zenit'te iki koronavirüs vakası

Basketbol THY Avrupa Ligi (Euroleague) ekiplerinden Zenit'te iki oyuncunun koronavirüs testi pozitif sonuçlandı.

Haber; AA
Zenit'te iki koronavirüs vakası
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09 Ekim 2020 14:17
Basketbol THY Avrupa Ligi (Euroleague) takımlarından Zenit'te iki oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, Anton Pushkov ve Austin Hollins'in yanı sıra takım masörü Andrei Kozlov'un da koronavirüse yakalandığı kaydedildi. 

Açıklamada, testi pozitif çıkan oyuncular ve masörün karantinaya alındığı ifade edildi. 

Rus temsilcisi, THY Avrupa Ligi'nde bugün sahasında Barcelona ile karşılaşacak.



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