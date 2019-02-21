Zenitli Robert Mak'tan penaltı ve Fenerbahçe itirafı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacak Zenit'te Slovak futbolcu Robert Mak, ilk maçta kaçırdığı penaltı hakkında konuştu ve tur şanslarını değerlendirdi.
İşte Robert Mak ile yapılan o röportaj;
Zenit'in oyunundan memnun olmayanlar var? Bu konu hakkında ne demek istersin?
İtiraf etmeliyiz, sezonun ilk yarısında Rusya'daki en güzel futbolu oynamadık.Ancak futboldaki en önemli şey puanları almak. Ligder lideriz, Avrupa Ligi'nde devam ediyoruz ve daima zafer için savaşıyoruz. Evet çok iyi oynamıyoruz ama geliştireceğiz?
İstanbul'da ilk yarım saat Zenit iyi oynamadı. Sebebi ne?
Maça çıkmadan önce soyunma odasında ilk dakikadan itibaren önde oynamamız gerektiğini konuştuk. Ancak Fenerbahçe çok yüksek baskıyla başladı. İlk daha iyi oynadılar. İkinci devre iyi oynadık ancak gol atamadık. İlk dakikadan itibaren rakibi zorlamak gerekiyordu. Şu an bunun üzerinde çalışıyoruz. Rövanşta daha iyi performans göstereceğimizden eminim"
1-0 kötü bir sonuç mu?
Hayır, sadece bir gol. 3-0 ya da 4-0 yenilmedik. Ortada bir trajedi göremiyorum. Rövanş maçında taraftarımızla birlikte her şey daha kolay olacak"
Semak, Dzyuba'yı işaret etmişti ama penaltıyı sen kullandın. Neler yaşandı?
Kesinlikle sorun yok. Dzyuba penaltıyı atmak isteyip istemediğimi sordu. Ben de atarım dedim. Bu konuşma orada bitti. Semak da bu konu hakkında bana bir kelime bile söylemedi
Maçtan sonra Skrtel ile konuştunuz.
Uzun yıllardır birbirimizi tanıyoruz, milli takımda oynuyoruz. Farklı konularda konuştuk. Petersburg'ta tekrar oynayacağı için mutlu olduğunu söyledi.
Lucescu ile Semak arasındaki fark nedir?
Her teknik adamın kendi taktikleri ve yaklaşım biçimi vardır. Semak ile 4-4-2 oynayarak başladık. Sonra 5-3-2'ye geçtik. İstanbul'da ise 4-2-3-1 oynadık. Semak, birkaç plana sahip olmamızı istiyor. Topa sahip olmayı ve yüksek baskıyı seviyor. Bunun için çalışıyoruz
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İşte Robert Mak ile yapılan o röportaj;
Zenit'in oyunundan memnun olmayanlar var? Bu konu hakkında ne demek istersin?
İtiraf etmeliyiz, sezonun ilk yarısında Rusya'daki en güzel futbolu oynamadık.Ancak futboldaki en önemli şey puanları almak. Ligder lideriz, Avrupa Ligi'nde devam ediyoruz ve daima zafer için savaşıyoruz. Evet çok iyi oynamıyoruz ama geliştireceğiz?
İstanbul'da ilk yarım saat Zenit iyi oynamadı. Sebebi ne?
Maça çıkmadan önce soyunma odasında ilk dakikadan itibaren önde oynamamız gerektiğini konuştuk. Ancak Fenerbahçe çok yüksek baskıyla başladı. İlk daha iyi oynadılar. İkinci devre iyi oynadık ancak gol atamadık. İlk dakikadan itibaren rakibi zorlamak gerekiyordu. Şu an bunun üzerinde çalışıyoruz. Rövanşta daha iyi performans göstereceğimizden eminim"
1-0 kötü bir sonuç mu?
Hayır, sadece bir gol. 3-0 ya da 4-0 yenilmedik. Ortada bir trajedi göremiyorum. Rövanş maçında taraftarımızla birlikte her şey daha kolay olacak"
Semak, Dzyuba'yı işaret etmişti ama penaltıyı sen kullandın. Neler yaşandı?
Kesinlikle sorun yok. Dzyuba penaltıyı atmak isteyip istemediğimi sordu. Ben de atarım dedim. Bu konuşma orada bitti. Semak da bu konu hakkında bana bir kelime bile söylemedi
Maçtan sonra Skrtel ile konuştunuz.
Uzun yıllardır birbirimizi tanıyoruz, milli takımda oynuyoruz. Farklı konularda konuştuk. Petersburg'ta tekrar oynayacağı için mutlu olduğunu söyledi.
Lucescu ile Semak arasındaki fark nedir?
Her teknik adamın kendi taktikleri ve yaklaşım biçimi vardır. Semak ile 4-4-2 oynayarak başladık. Sonra 5-3-2'ye geçtik. İstanbul'da ise 4-2-3-1 oynadık. Semak, birkaç plana sahip olmamızı istiyor. Topa sahip olmayı ve yüksek baskıyı seviyor. Bunun için çalışıyoruz
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın