Zenit'in paylaşımı: "Mesut Özil, Galatasaray'a gitmeliydi"

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi sosyal medyada da bir numaralı gündem maddesi olurken, Zenit'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Zenit'in paylaşımı: 'Mesut Özil, Galatasaray'a gitmeliydi'
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17 Ocak 2021 23:04
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'i kadroya katması büyük yankı uyandırırken, Rusya'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

Rusya'nın büyük kulüplerinden Zenit'in İngilizce hesabı, "Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gitmesi hakkında ne düşünüyorsun" şeklindeki bir soruya, "Galatasaray'a gitmeliydi, daha büyük kulüp" şeklinde bir yanıt verdi.

Galatasaray taraftarları, Zenit'in yaptığı bu paylaşıma büyük ilgi gösterdi ve binlerce kez paylaştı.





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